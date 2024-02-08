'Hoy empieza todo 2' desde el Museo del Romanticismo

Que te queremos ya lo sabes. Pero, de vez en cuando, nos gusta recordártelo y el miércoles 14 de febrero (san Valentín) va a ser uno de esos días. No te vamos a vender amor de todo a 1 euro así que, si quieres un peluche de corazón con manos, este plan no es para ti. El nuestro, nuestro romanticismo, es del bueno.

Nos vamos al Museo Nacional del Romanticismo, en Madrid, para que el corazón se sobresalte con Larra, la piel se erice ante la posibilidad de un duelo y los oídos vibren con la música. La de Grande Amore, que actuarán para que te lo apuntes en tu carnet de baile (también los hay) y Las Odio, a guantazos con los petimetres tanto del siglo XIX como del XXI. La primera media hora de programa, en la intimidad. A partir de las 9 am se abren las puertas, para que te pases y te podamos cortejar en persona.

El 14 de febrero, de 9 a 11, Hoy empieza todo 2 desde el Museo Nacional del Romanticismo en Madrid. Sí, romanticismo pero del bueno, en Radio 3.