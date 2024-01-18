'Las mañanas de RNE' emite un programa especial este viernes desde Jerusalén

Este viernes ‘Las mañanas de RNE’ emitirá desde Jerusalén un programa especial para explicar cómo ha cambiado el conflicto desde los ataques de Hamas del 7 de octubre y la ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza.

Íñigo Alfonso, director y presentador del programa, conducirá este especial, que contará con un gran despliegue de medios técnicos y humanos. La cobertura estará apoyada por la corresponsal en Oriente Próximo, Laura Alonso, y la enviada especial a los territorios palestinos, Cristina Sánchez. También, con la enviada especial a Líbano, Sara Alonso, y con toda la red de corresponsales de RNE, que tratarán de analizar las ramificaciones regionales y las implicaciones geoestratégicas del conflicto. El dispositivo contará con la asistencia de Mónica Sainz y Shereen Dagani en la producción, Pedro Jurado en la realización y Carlos Mesas, Jaime Sanz y Luis Montero en la parte técnica.

En el programa se conversará con la familia del rehén de Hamas más joven: un bebé que este jueves 18 de enero cumple un año. Además, el espacio estará en un kibbutz atacado, conocerá la opinión del Gobierno y de un miembro relevante de la sociedad civil israelí. Estará también al otro lado del muro que separa a muchas familias palestinas: comprobará de primera mano las dificultades del día a día en los negocios, en los comercios y en el turismo que la guerra ha dejado en suspenso.

También hablará con un portavoz de la Autoridad Nacional Palestina, que explicará cómo enfoca el futuro después de la guerra y la batalla con Hamás por la representación de los palestinos. Ofrecerá asimismo una visión panorámica de Jerusalén, ciudad santa para las tres grandes religiones monoteístas, en la que la convivencia es cada vez más complicada.