Lole Montoya en directo en Duendeando

Lole Montoya es una artista destacada en la historia de la música de nuestro pais y una leyenda del flamenco. Nació en Triana, en el seno de una familia gitana de artistas, Los Montoya. En los años setenta junto a Manuel Molina creó el dúo Lole y Manuel con el que revolucionó el flamenco de la época con una fórmula novedosa y poética del flamenco tradicional.

Duendeando, el programa flamenco de Radio 3 conducido por Teo Sánchez, se realizará con la música en directo de Lole Montoya desde Recoletos Jazz Madrid. En la cita además de conversar y conocer más a Lole Montoya podremos escuchar su voz en directo acompañada de la guitarra de Juan Carmona El Camborio.

El programa también podrá verse en videostreaming en la web de Radio 3, en la App exclusiva de Radio 3 y en RTVE Play el próximo domingo 28 de enero a las 18.00h.

También estará abierto a una audiencia muy exclusiva y limitada, 25 entradas dobles para los oyentes de Radio 3. Para conseguirlas debes enviar un correo a participaradio3@rtve.es en el que se incluya tu nombre y apellidos, fecha de nacimiento, DNI y un teléfono de contacto. La fecha límite para participar es el miercoles 24 a las 12.00h del mediodía. Los premiados recibirán confirmación por correo electrónico.

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