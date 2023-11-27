Suspensión temporal de la emisión en onda corta

Les informamos que los próximos días 4 y 5 de diciembre Radio Exterior de España se verá obligada a suspender sus emisiones en onda corta.

El motivo: un corte en el suministro eléctrico, ajeno a nuestra voluntad, que afectará al centro emisor de onda corta que Radio Exterior tiene en la localidad de Noblejas. El parón se debe a unos trabajos que la compañía Unión Fenosa tiene que realizar en la subestación eléctrica de ese municipio toledano y que afectará a nuestras instalaciones.

En consecuencia, la emisión en onda corta se suspenderá el próximo lunes 4 de diciembre y se prolongará como máximo hasta el miércoles 6 de diciembre, que será cuando se reanude la señal.

Les pedimos disculpas por esta incidencia, completamente ajena a la voluntad de Radio Exterior de España.