'Santo Ruido': sin géneros ni etiquetas, así es el podcast de la nueva escena musical española en Radio 3 Extra
- Conducido por LuisLo, integrante de ÇANTAMARTA, uno de los grupos que conforman esta nueva ola de proyectos.
- Disponible en exclusiva en Radio 3 Extra. Un nuevo podcast cada martes en la web y la app de Radio 3.
Radio 3 Extra sigue creciendo integrando nuevos contenidos a la plataforma en su apuesta por la innovación, la búsqueda de públicos diversos y el fomento de la creatividad.
La última incorporación a la oferta de Radio 3 Extra es 'Santo Ruido', un espacio que conecta con una joven generación de artistas musicales que desde España están creando nuevos mundos sonoros a partir de múltiples influencias que provienen tanto de dentro como de fuera de nuestras fronteras.
El primer capítulo de 'Santo Ruido' ya está disponible en exclusiva en Radio 3 Extra. En su estreno, 'Santo Ruido' se acerca a una conexión histórica entre el Mediterráneo y la América Latina que junta en un mismo segmento a nombres como Camarón, Manzanita y Rosalía con otros como Celia Cruz, Hector Lavoe y Bebo Valdés. Un nuevo episodio en podcast estará disponible cada martes en la web y la app de Radio3.
Un viaje musical sin límites
Conducido por LuisLo, integrante de ÇANTAMARTA, uno de los grupos que conforman esta nueva ola de proyectos, este podcast será un punto de encuentro para disfrutar de todo lo nuevo que está sucediendo en nuestra escena sin limitaciones en cuanto a géneros o etiquetas de algún tipo.
A través de canciones, 'Santo Ruido' analiza aspectos como el desarrollo creativo, estilístico y conceptual que acompaña a cada obra, y plantea conversaciones sobre la cercanía e influencia musical compartida entre Latinoamérica y España; el sonido pop a partir de propuestas musicales alternativas; y el auge de artistas nacionales que a través de la música celebran sus orígenes extranjeros.
'Santo Ruido' no es más que una excusa para poder disfrutar de la música hecha en este país, con el propósito de conocerla, estudiarla y apreciarla un poco más.