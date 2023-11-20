En Radio 3 celebramos el Book Friday

Este viernes es 24 de noviembre. Desde hace unos años nos lo venden con un nombre: el Black Friday. Sin embargo, en Radio 3 hemos encontrado otra etiqueta que nos gusta mucho más: el Book Friday.

La asociación Soy de la Cuesta, los libreros de la Cuesta de Moyano, en Madrid, han ideado una iniciativa que quiere respaldar al libro no como un producto económico, sino como un bien cultural. Sobre esa base se ha legislado, tanto en España como en países de nuestro entorno, a través de la defensa del precio fijo para los libros y en beneficio de los lectores, de la creación y la libertad de publicación. Además, es la forma más efectiva de promover la bibliodiversidad y de que exista una red de librerías lo más extensa posible donde se puedan vender en las mismas condiciones, dado que son indispensables para mantener la pluralidad de la oferta. Eso es el Book Friday, y te lo contamos en Hoy empieza todo 2.

El viernes 24, desde la caseta 22 de la Cuesta de Moyano, hablamos de libros con escritores y libreros. Entre otros, Carlos Bardem, Paula Ortiz, Juan Mayorga, Lawrence Weschler o Sofía Nieto.

Entre, compre ¡y lea! ¡Sin obsolescencia programada! ¡Garantía a perpetuidad! Ése es el lema del primer Book Friday. Vívelo en Radio 3.