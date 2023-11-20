El desembarco de Radio 3 en Monkey Week 2023

Radio 3 y Monkey Week llevan siendo aliados desde la primera edición del festival andaluz, ahora sevillano, allá por 2009, cuando daba sus primeros pasos en el Puerto de Santa María, Cádiz. Todos estos años Radio 3 ha realizado programas especiales, acciones y, sobre todo, la ya tradicional Batalla de Bandas, siempre el punto culminante del fin de semana.

En 2023 la aportación de Radio 3 no ha bajado en absoluto, antes al contrario, se ha visto corregida y aumentada con una oferta ambiciosa y particularmente relevante.

Capitán Demo Capitán Demo - Monkey Week 2023 - 18/11/23 Nuestras bandas favoritas de la 15ª edición del festival sevillano rne audio

Empezaremos el jueves 23 con la emisión de dos programas en directo desde el corazón del Monkey en Sevilla. De 16.00 a 18.00h, Generación Ya, con Javi Vivo, Constan Sotoca y Álex Gara, le tomará el pulso a la ciudad a modo de bienvenida con entrevistas y actuaciones relacionadas con la escena cultural sevillana en la Sala X. Por la noche, en el Espacio Santa Clara a partir de las 22.00h, Que parezca un accidente con José Manuel Sebastián tendrá como invitados a personalidades que participarán en los paneles y en las mesas redondas que se celebrarán en la parte de feria profesional que tiene Monkey Week. Además, contaremos con las actuaciones de Vera Fauna y Alonso (ex Napoleón Solo).

El viernes 24, Generación Ya volverá al Espacio Santa Clara a las 16.00h para analizar, de nuevo a través de charlas y acústicos, las escenas emergentes que están representadas en esta nueva edición del Monkey Week.

El sábado 25 vendrá el plato fuerte con un Especial Radio 3 con programa doble desde el escenario principal, al lado del Teatro Central, uno de los más señeros de la capital hispalense. A las 12.00h, un programa especial de Capitán Demo, capitaneado como siempre por Paula Quintana, en el que podremos disfrutar de tres breves conciertos a cargo de mariagrep, Ortopedia Técnica y Yavy. Una hora después, a las 13.00h, arrancará la Batalla de Bandas con la presentación de Nacho Álvaro, dirección de Gustavo Iglesias y con el padrinazgo de Dani Llamas. Entre los grupos que participarán podemos destacar a Nueve Desconocidos, Marcelo Criminal, Fin del Mundo, Lisasinson y muchos otros.

Del 23 al 25 de noviembre celebramos los 15 años de Monkey Week en Radio 3. Entrada libre hasta completar aforo.