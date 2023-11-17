Un paseo por los 'Espacios Liminales' en el nuevo programa de Radio 3 Extra

Imagina esos sitios por los que pasas todos los días: una parada de autobús, un puente, un área de descanso, el pasillo de un edificio o de un hotel, un parque de atracciones abandonado… Pues todo eso son espacios liminales que la wikipedia textualmente los define como localizaciones que son objeto de una estética de Internet que retrata lugares vacíos o abandonados que parecen inquietantes, desolados y, a menudo, surrealistas.

Ahora, piensa en todas esas cosas que te inquietan en el día a día: una mala contestación de tu pareja, una noche de insomnio, comer a deshora, no poder practicar deporte por falta de tiempo, ni leerte un libro, también la incertidumbre de cara al futuro, esas dudas de no saber si llevas la vida que querías llevar… Son cosas que nos importan a todos.

Ahora imagina que alguien combina las dos cosas: los espacios liminales y los temas más profundos que recorren al ser humano, pues justo eso es 'Espacios Liminales', un programa en el que cada semana Clara Vilar se parará en un sitio de tránsito para tratar temas que para nada son transitorios en nuestras vidas, sino todo lo contrario.

Y esos temas los abordará de la mano de expertos en la materia para que nos ayuden a reflexionar y nos den consejos para que nuestro tránsito por este mundo sea lo más fructífero posible, y si lo pensáis bien, de alguna manera, la vida, también puede llegar a considerarse un espacio liminal. Encontrarás un capítulo nuevo cada viernes en la web y la app de Radio 3.

En la primera entrega cuenta con el filósofo y director de orquesta, Iñigo Pirfano, autor del libro “Una nueva melodía”, que hace su particular análisis de los principales problemas del ser humano de hoy.

'Espacios Liminales' se suma a las últimas novedades de Radio 3 Extra que ha estrenado en las últimas semanas los espacios 'Blablando', un podcast sobre el lenguaje del ahora presentado por Sara Pardo; y el escaparate 'Hyperlevel', un podcast presentado por Constan Sotoca en el que descubrir la música del presente.