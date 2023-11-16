El Sótano en el Outono Códax Festival

Ya ha arrancado la 13ª edición del Outono Códax, el festival musical de Santiago de Compostela que a lo largo del mes de noviembre ofrece un atractivo y ambicioso cartel. Además de los conciertos de artistas como Nick Waterhouse, Nikki Hill, Pokey LaFarge, The Beat From Palookaville o un buen número de bandas gallegas, se ofertan actividades paralelas como proyecciones de películas y documentales, charlas literarias, jornadas gastronómicas o sesiones de pinchadiscos.

La emblemática sala Capitol se convierte en el epicentro de este festival en donde priman los sonidos negros del soul, el blues o el R&B, pero con cabida para el country rock, la música jamaicana o el rocknroll. Desde allí, el jueves 23 de noviembre a las 20:00 h., podrás disfrutar en directo de El Sótano de Radio 3, en un programa especial que contará con la actuación de Nick Waterhouse y acústicos de Will Worden, Pardo, Oscar Avendaño (The Bo Dereks) o Mad Martin Trio.

Tienes toda la información del festival en la web; www.outonocodaxfestival.com