Broche de oro para El Día del Músico

Que parezca un accidente culmina las celebraciones de Radio 3 por el Día del Músico con un programa especial desde el Hard Rock Hotel de Madrid con las actuaciones de Gold Lake, Muchachito Bombo Infierno y Lusillón.

El Día del Músico, Sta. Cecilia, que se celebra todos los 22 de noviembre, es una oportunidad irrepetible para poder destacar la diversidad de nuestra escena. Desde el sofisticado dream pop de Gold Lake a la fiesta rumbera de Muchachito Bombo Infierno pasando por el talento superlativo y el brío juvenil de Lusillón. Durante el transcurso del problema charlaremos con ellos y nos interpretarán diversas canciones en directo.

Gold Lake es el grupo formado por Lúa Ríos y Carlos del Amo, que acaba de reaparecer, con un nuevo y excepcional trabajo, “Weightless”.

Lusillón es el proyecto de Lucía Juan Casamayor. Su primer disco es “Pensando mucho y mal”, una colección de canciones que está entre lo mejorcito del nuevo pop español.

Muchachito Bombo Infierno no necesita presentación. Basta decir que en este 2023 es el año de su regreso tras 7 años de silencio y que está preparando un nuevo disco del que seguro que nos hablará en el Hard Rock Hotel de Madrid.

Entrada libre hasta completar aforo.