Radio 3 Extra estrena 'Latineando', un podcast sobre historia y referencias de la música latina
- Un podcast con la firma de Sebastián Litmanovich «Cineplexx», que puedes escuchar todos los miércoles en exclusiva en la web y la app de Radio 3.
El músico argentino Sebastián Litmanovich, con su sello Cineplexx, lleva años viajando y descubriendo los rincones más especiales de la música latina, amplia y rica en en estilos y emociones. Ese viaje continúa ahora en Radio 3 Extra con la llegada a la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3 de su proyecto 'Latineando'.
'Latineando' es un nuevo espacio, disponible cada miércoles en podcast a través de la web y la app de Radio 3, en el que Cineplexx revisitará canciones latinas de todos los tiempos y géneros como el folclore, la canción melódica o el bolero. Adentrándose en la trayectoria musical de artistas tan variados y emocionante scomo lo es la cultura latina.
Este nuevo podcast de Radio 3 Extra es la evolución y crecimiento de la sección, con el mismo título, que Cineplexx ha llevado hasta 'Hoy Empieza Todo 2' junto a Marta Echeverría.
Radio 3 Extra, en constante crecimiento
Radio 3 Extra sigue creciendo incorporando nuevos podcast y formatos audiovisuales a su, ya de por sí, amplia oferta.
La plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3 ha sumado en las últimas semanas los espacios 'Blablando', un podcast sobre el lenguaje del ahora presentado por Sara Pardo; y el escaparate 'Hyperlevel', un podcast presentado por Constan Sotoca en el que descubrir la música del presente.
En las próximas semanas se incorporarán a Radio 3 Extra más nuevos espacios, tanto en vídeo como en podcast, que podrás descubrir en radio3.es y a través de las redes sociales de Radio 3 Extra.