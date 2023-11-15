Radio 3 Extra estrena 'Latineando', un podcast sobre historia y referencias de la música latina

El músico argentino Sebastián Litmanovich, con su sello Cineplexx, lleva años viajando y descubriendo los rincones más especiales de la música latina, amplia y rica en en estilos y emociones. Ese viaje continúa ahora en Radio 3 Extra con la llegada a la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3 de su proyecto 'Latineando'.

'Latineando' es un nuevo espacio, disponible cada miércoles en podcast a través de la web y la app de Radio 3, en el que Cineplexx revisitará canciones latinas de todos los tiempos y géneros como el folclore, la canción melódica o el bolero. Adentrándose en la trayectoria musical de artistas tan variados y emocionante scomo lo es la cultura latina.

Este nuevo podcast de Radio 3 Extra es la evolución y crecimiento de la sección, con el mismo título, que Cineplexx ha llevado hasta 'Hoy Empieza Todo 2' junto a Marta Echeverría.