El NEU! Festival presenta su programación

NEU! celebra las 10 ediciones reafirmando su clara apuesta por el mejor talento independiente. El concierto de inauguración, con Pau Vallvé, la esperada actuación de los Cala Vento, el último concierto de Mazoni, antes de una parada indefinida, o las actuaciones de Núria Graham, Mujeres o Carmen 113 en la Gran Noche del NEU! se encuentran entre las propuestas musicales más destacadas de la Décima edición del NEU! Festival.

Después del éxito de la primera edición del NEU! PRO 2023, NEU! anuncia la segunda edición del encuentro de la industria musical, prevista para el viernes 26 de enero de 2024.

El concierto inaugural de Pau Vallvé con las entradas ya prácticamente agotadas, la actuación de Anna Andreu en La Volta, el estreno del nuevo disco de Smoking Bambino, o el concierto del imparable grupo Cala Vento, destacan entre los conciertos programados para cerrar el 2023.