Radio 3 en los Grammy Latinos 2023

Los Grammy Latinos llegan a Sevilla este jueves 16 de noviembre y Radio 3 lo celebra con una programación especial.

Hoy empieza todo 1, conducido por Irene Valiente y Paola García, presentan de 07:00 a 09:00h una emisión especial llena de música y entrevistas junto a los protagonistas del que es considerado el evento más importante de música latina a nivel mundial.

Julieta Venegas, Valeria Castro y muchos más artistas pasarán por los micrófonos de Radio 3 para descubrirnos todas las caras de los Grammys Latinos. Un programa especial de Hoy empieza todo que conectará generaciones, estilos e influencias entre la música latinoamericana y la música española. Y por supuesto, también estará presente el flamenco, propio de la capital andaluza y uno de los estandartes de nuestra cultura a nivel internacional.

Todo esto y mucho más el próximo jueves 16 de noviembre en el plató de RTVE junto a la Torre del Oro de Sevilla. No te lo pierdas.