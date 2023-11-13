El sótano en Amua Hondarribia con Mambo Jambo

Entre el 16 y el 18 de noviembre se celebra en Hondarribia la 3ª edición del Amua Festival (Festival de Cortometraje Musical de Hondarribia). Música, cine, charlas, conciertos pedagógicos, radio o feria de vinilos en una edición que supone la consolidación de la unión natural que supone la mezcla de cine y música.

Desde su aparición en 2009 el cuarteto barcelonés Los Mambo Jambo se ha convertido en la más poderosa locomotora del R&B instrumental surgida en esta galaxia. Dani Nel.Lo (saxo), Ivan Kovacevic (batería), Anton Jarl (batería) y Dani Baraldés (guitarra) manejan las calderas de esta esta explosiva banda que bebe directamente del swing, el jazz, el jump blues, los honkers más incendiarios y los sonidos más desenfrenados de la música de los años 50.

Cuatro músicos con una amplia trayectoria a sus espaldas que repasaremos en este programa especial de El Sótano de Radio 3 desde el festival Amua de Hondarribia.

Más información en la web del festival: https://www.amua.eus/es/