Radio 3 Extra estrena el podcast 'Hyperlevel', el escaparate de la nueva música

Radio 3 Extra, la plataforma de contenidos audiovisuales exclusivos para la web y la app de Radio 3, amplía su oferta de contenidos con el estreno de 'Hyperlevel', un espacio presentado por Constan Sotoca que podrás escuchar en podcast todos los lunes.

'Hyperlevel' es un espacio para descubrir la música del presente. Desde el hype del momento a las propuestas underground más interesantes, arriesgadas y transgresoras. Desde los ritmos electrónicos más actuales hasta los últimos estilos urbanos, pasando por el nuevo pop y todos sus derivados.

Hablaremos con los talentos más inspiradores de nuestro país y nos acercaremos a sus particulares universos creativos, deteniéndonos en sus trayectorias e influencias. Analizaremos nuevos géneros musicales desde sus orígenes hasta ahora y, por supuesto, estaremos atentos a las mejores novedades de los artistas que están transformando la música en la actualidad.