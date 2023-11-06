Queens Of The Stone Age, Sheryl Crow y Arde Bogotá encabezan las primeras confirmaciones de ARF 24

Azkena Rock Festival regresa los días 20, 21 y 22 de junio de 2024 en Mendizabala, Vitoria-Gasteiz con Queens Of The Stone Age, Sheryl Crow, Arde Bogotá, Glen Hansard o Ty Segall, entre las nuevas confirmaciones.

También estarán presentes St. Paul & The Broken Bones es una agrupación de soul surgida en Alabama en 2012; desde Nashville, llega la neo-psicodelia y el blues oscuro de All Them Witches; The Detroit Cobras proceden de la escena garajera de la ciudad de RoboCop; The Rain Parade fue una de las bandas que fundó el Paisley Underground a principios de los ochenta y la de ARF será su única actuación en el país, presentando su primer álbum de estudio en más de 30 años.

Cuando se cumplen casi dos décadas del fallecimiento de su cantante, Kike Turmix, la histórica banda punk madrileña The Pleasure Fuckers se reúne ex profeso para una única actuación en Azkena Rock Festival para la que contarán con la voz de Scott Drake, de The Humpers.