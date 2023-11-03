Una velada en Recoletos Jazz

Que parezca un accidente vuelve a transformarse una vez más y el lunes 6 de noviembre se emitirá desde un club de jazz de Madrid, el Recoletos Jazz.

En lo que llevamos de otoño el programa nocturno de Radio 3 ha sido realizado en vivo desde un museo de arte contemporáneo (Vostell Malpartida), una vibrante sala de Murcia (Garaje Beat Club) y dos veces desde un teatro de postín (Teatro del Barrio).

Recoletos Jazz es un local inaugurado en septiembre de este mismo año con una programación de altísimos vuelos centrada en el jazz latino, aunque con ramificaciones a muchos otros estilos como la canción de autor o el flamenco.

Para la ocasión, Que parezca un accidente ha querido contar con actuaciones de la extraordinaria y versátil cantante Cecilia Krull y, seguramente, el más grande pianista de jazz latino del mundo, el cubano residente en Madrid Pepe Rivero. Además, contaremos con alguna que otra sorpresa más.

A partir de las 22:00 del lunes 6 de noviembre, Que parezca un accidente desde Recoletos Jazz de Madrid.