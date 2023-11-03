Radio 3 Extra estena 'Blablando', un podcast sobre el lenguaje del ahora
- 'Blablando', presentado por Sara Pardo, estará disponible todos los domingos en Radio 3 Extra, solo en la web y la app de Radio 3.
La lengua está en continua evolución. Habrá señores y señoras en instituciones que dictan lo que es y lo que no es, pero la realidad es mucho más amplia de la que aparece recogida en diccionarios y gramáticas. Las redes sociales han irrumpido en nuestras vidas y han cambiado la forma de relacionarnos y comunicarnos. Los memes, stickers o nuevas expresiones conforman un lenguaje que está naciendo cada dia.
Sin embargo, esto no aparece de la nada. Todo tiene un contexto detrás, una historia, y en 'Blablando' analizaremos y hablaremos sobre estas nuevas formas de comunicarnos, que terminan conformando nuestras vidas. Radio 3 Extra estrena este nuevo podcast presentado por Sara Pardo que podrás escuchar cada domingo en exclusiva en radio3.es y en la app de Radio 3.
Capítulo 1: Mr Jagger
En este podcast vamos a darle a la lengua. ¿Y quien mejor para empezar que con una persona full metida en esto? Mr Jagger presenta su primer libro: poemario, microrrelatos, novela... todo condensado en una obra con un lenguaje único. Su humor y su ironía son conocidos por todos y lo que toca queda impregnado de su esencia. Es por eso que, al escribir un libro, no podía hacerlo de otra forma que cómo lo ha hecho, jugando con los límites de la narrativa, de lo que se considera escribir bien.
Entérate de cómo muta el lenguaje. O te quedas atrás. Y no te enteras.