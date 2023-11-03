Radio 3 Extra estena 'Blablando', un podcast sobre el lenguaje del ahora

La lengua está en continua evolución. Habrá señores y señoras en instituciones que dictan lo que es y lo que no es, pero la realidad es mucho más amplia de la que aparece recogida en diccionarios y gramáticas. Las redes sociales han irrumpido en nuestras vidas y han cambiado la forma de relacionarnos y comunicarnos. Los memes, stickers o nuevas expresiones conforman un lenguaje que está naciendo cada dia.

Blablando Blablando - Full lenguaje con Míster Jagger - 03/11/2023 Esta semana, estrenamos Bablando en Radio3 extra con un invitado muy especial: Míster Jagger rne audio

Sin embargo, esto no aparece de la nada. Todo tiene un contexto detrás, una historia, y en 'Blablando' analizaremos y hablaremos sobre estas nuevas formas de comunicarnos, que terminan conformando nuestras vidas. Radio 3 Extra estrena este nuevo podcast presentado por Sara Pardo que podrás escuchar cada domingo en exclusiva en radio3.es y en la app de Radio 3.