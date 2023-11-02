Sleaford Mods, Young Marco, Shinova o Rusowsky en el WARM UP 2024

WARM UP anuncia el primer gran avance de cartel para su próxima edición, que tendrá lugar los días 3 y 4 de mayo de 2024. Sleaford Mods, Young Marco, Delaporte, Rusowsky, Shinova, Chico Blanco, La Paloma, Jimena Amarillo, Perro, Toccororo, Veintiuno, AMORE y Hoonine, se unen a Viva Suecia -ya confirmados-, que ofrecerán en el festival el único concierto especial de celebración de su X Aniversario.

Un primer bocado que deja entrever cómo será el cartel al completo del festival: un compendio de nombres imprescindibles del pop, el rock y los sonidos underground nacionales e internacionales.