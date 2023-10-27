Noche de difuntos en Teatro del Barrio

Que parezca un accidente regresa al Teatro del Barrio, situado en Madrid, para celebrar un nuevo aquelarre y esta vez lo hemos convocado para la Noche de Difuntos, esa festividad que la anglosfera llama Halloween. Será a las 22.00h del martes 31 de octubre y nuestros contenidos serán pavorosamente geniales, como no podía ser de otra manera.

Haremos representaciones de ficción sonora con textos, entre otros, de Bécquer o Poe y charlaremos con Pepe Viyuela, con dos profesionales de la caracterización como Pablo Rosal y Darío Adanti y con la compañía argentina Sutottos, que nos harán un trailer radioteatral de su obra “Inestable”.

Todo ello aderezado con la participación de nuestras colaboradoras, las inefables Rocío Saiz, Julia de Castro y Pennyjayg. Tendremos, además, una actuación musical, de la mano de Repion, que nos ofrecerán su cara más acústica.

Pero lo más importante será la aportación del público, al que invitamos que conviertan la velada en una divertida y aterradora fiesta de disfraces. De hecho, Darío Adanti ha diseñado unas caretas para los asistentes con un tema acorde a la ocasión que nos reúne, la Noche de Difuntos.

El martes 31 a las 22.00h te esperamos en el Teatro del Barrio, en Madrid. Entrada libre hasta completar aforo previa reserva en la web del Teatro del Barrio.