Radio Exterior de España cambio de hora
- Horarios y frecuencias desde el 29 de octubre de 2023
Con motivo del cambio horario, desde el próximo 29 de octubre, Radio Exterior de España cambia sus frecuencias de emisión en Onda Corta. Los cambios de programación y frecuencias son efectivos desde el 29 de octubre de 2023 hasta el 31 de marzo de 2024.
De lunes a viernes, para África Occidental y Atlántico Sur, Oriente Medio e Índico, desde las 16 horas hasta las 24 horas UTC (Tiempo Universal Coordinado), 17 a 01 hora oficial española.
Las frecuencias de emisión:
- África Occidental y Atlántico Sur, 17.775 Khz., banda de 16 metros.
- Oriente Medio e Índico, 12.030 Khz., banda de 25 metros.
Hacia América del Norte y Sur, Radio Exterior de España transmite en onda corta, de lunes a viernes, de 19 a 03 horas UTC, 20 a 04 hora oficial española.
Las frecuencias de emisión:
- América del sur, 17.715 Khz., banda de 16 metros.
- América del norte, 9.690 Khz., banda de 31 metros.
Los sábados y domingos, transmite su señal de 15 a 00 horas UTC, 16 a 01 hora oficial española. Frecuencias de emisión y las zonas de coberturas:
- América del sur, 17.715 Khz., banda de 16 metros.
- América del norte, 9.690 Khz., banda de 31 metros.
- Oriente Medio e Índico, 12.030 Khz., banda de 25 metros.
También los sábados y domingos, transmite su señal para África Occidental y Atlántico sur de 15 a 23 horas UTC, 16 a 00 hora oficial española, por 17.755 Khz., banda de 16 metros.
Además de la transmisión por onda corta, Radio Exterior de España emite su programación las 24 horas a través de internet, TDT, aplicaciones móviles y satélite:
Europa, Oriente Medio y Magreb: Eutelsat Hotbird 13B, frecuencia de bajada: 12.302,88 MHz, polarización vertical.
América del Norte: SES AMC-11, frecuencia de bajada: 4.180 MHz, polarización horizontal.
América norte, centro, sur: Eutelsat E117 WA, frecuencia de bajada: 4.011,64 MHz, polarización vertical
Américas: Hispasat 30W-5, frecuencia de bajada: 12.052 MHz, polarización vertical
Asia: Asiasat 5, frecuencia de bajada: 3.840 MHz, polarización horizontal
África, Europa y Oriente Medio: Eutelsat E8WA, frecuencia de bajada: 3.895,7 MHz, polarización circular izquierda.