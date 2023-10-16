Radio 3 desde el Big Up! de Murcia

Este jueves 19 de octubre Radio 3, por medio de su programa ‘Que parezca un accidente’, se hace presente en Big Up, un Festival/Feria profesional que trata de impulsar el talento murciano, emergente o no, sin dejar de lado otras propuestas del resto de la península.

‘Que parezca un accidente’ se emitirá en directo desde la mítica sala murciana Garaje Beat Club a partir de las 22 h. con actuaciones en vivo de Hoonine, que toca en el Big Up! Live además de Evve y Ruto Neón, grupos escogidos en Big Up! Calle. Asimismo, habrá entrevistas con participantes en las mesas de debate y otras actividades como el Songwriting Camp. Entrada libre hasta completar aforo.