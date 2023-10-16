Concierto exclusivo de Sidonie para presentar su nuevo álbum

Radio 3 te invita a la fiesta de estreno del nuevo disco de Sidonie. El grupo de Marc, Axel y Jes tiene nuevo disco y lo presentarán en una fiesta exclusiva en la sala El Sol de Madrid el próximo lunes 23 de octubre. ¿Quieres ser uno de los invitados de Radio 3?

El disco se titula “Marc, Axel y Jes”, como ellos, y se publicará el próximo 27 de octubre con diez canciones que no superan los 3 minutos y medio. Rápido y pop.

El trío barcelonés comenzó su carrera en el 97, haciendo de su forma trepidante de cantar y tocar una marca de identidad, de sus conciertos una experiencia de diversión y felicidad y de su potencia, bagaje musical y libertad creativa un sonido único y personal.

Lunes 23 de octubre. Sala El Sol de Madrid. Apertura de puertas 20.30h. Concierto 21.00h. Cuando acabe la actuación habrá un encuentro con los miembros de la banda.

Tenemos 20 invitaciones dobles para repartir entre los oyentes de Radio 3 que envíen un correo electrónico a participaradio3@rtve.es. En el asunto es necesario escribir SIDONIE y en el cuerpo del texto hay que indicar el nombre, apellidos y DNI.

Las personas más rápidas en escribirnos ganarán una invitación doble. El plazo para participar termina el jueves 19 de octubre a las 11:00 am. Los ganadores recibirán un correo de confirmación que les servirá para acceder al concierto junto a su acompañante.

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