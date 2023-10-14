El tiempo, su medición y control, ha sido una constante del ser humano desde el comienzo de la civilización. En este Documentos RNE, con guion de Ana José Cancio, abordamos la historia de este apasionante tema que tiene como hito principal la elaboración del calendario gregoriano a finales del siglo XVI.

Documentos RNE Documentos RNE - El Calendario Gregoriano, el mundo en sincronía - 13/10/23 rne audio

El calendario gregoriano surge como consecuencia de una reforma religiosa con el objeto de fijar convenientemente la fecha de la Pascua, principal celebración cristiana. Los desfases acumulados por el calendario juliano (instituido por Julio César en el siglo I a.C.) habían provocado un profundo desajuste en el inicio de la Pascua que era necesario corregir para ajustarse al dogma y establecer el año litúrgico.

Con tal motivo, el papa Gregorio XIII convocó la Comisión del Calendario que, tras años de trabajos, propuso una fórmula computacional más precisa que el antecedente juliano. Finalmente, los cambios para el nuevo calendario quedaron recogidos en la bula Inter Gravissimas promulgada por Gregorio XIII en febrero de 1582, aunque su aplicación se pospuso a octubre de ese año.

El calendario gregoriano se va convertir en nuestro calendario civil actual. Un almanaque universal que fija los acontecimientos del pasado y contribuye a programar eventos en el futuro; es el calendario internacional, herramienta imprescindible para que nuestro planeta opere en sincronía.

El documental sonoro "El calendario gregoriano, el mundo en sincronía", recorre la historia de su creación y la evolución en su aplicación en los diferentes países. Asimismo, se remonta a los dos antecedentes históricos con los que se encuentra vinculado: el calendario republicano romano y el juliano.

Entre las aportaciones novedosas de este documental sonoro figura la investigación de la profesora de Historia Moderna de la Universidad de Salamanca Ana María Carabias, que ha permitido atribuir a la Universidad de Salamanca el estudio matemático que usa la Comisión del Calendario para elaborar la reforma gregoriana. La solución científica es tan precisa que apenas introduce error, de forma que no habrá que tocar el calendario hasta casi el año 4.000 de nuestra era.

Además de la participación de la profesora Carabias, en el documental intervienen el físico e investigador en Hemerología (ciencia del estudio de los calendarios) Wenceslao Segur, el investigador de la Universidad Libre de Berlín Ricardo Uribe y el profesor de Historia de la Universidad Carlos III Eduardo Juárez.

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