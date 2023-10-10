Especial Israel Fernández en Radio 3 Extra

Israel Fernández es uno de los artistas más relevantes de la escena actual. Cantaor y compositor de flamenco pero muy atento a los sonidos contemporáneos. Virtuoso de los palos clásicos del género. En 2008 publicó su primer disco, Naranjas sobre la nieve. Desde entonces su discografía está plagada de interpretaciones audaces y de pasos artísticos rupturistas propios de un intérprete único. Su último álbum es Pura Sangre, su trabajo más personal, en el que se cruzan flamenco y otros mundos sonoros.

Un lugar único

Radio 3 Extra desarrollará un especial con la música en directo de Israel Fernández en un lugar único, el Real Observatorio de Madrid, en el parque de El Retiro. Un edificio creado por Juan de Villanueva donde se localiza un Péndulo de Foucault que ilustra la rotación diaria de la tierra además de una sala con el Telescopio de Herschel o la Sala de las Ciencias de la Tierra y el Universo.

Esta producción tendrá además un carácter pionero en la utilización combinada de tecnologías de UHD y 5G con la colaboración de empresas de UHD Spain; investigando nuevas tecnologías y narrativas fruto de la alianza de Radio 3 Extra y el Departamento de Estrategia Tecnológica de RTVE.

El programa podrá verse en videostreaming en la web de Radio 3, en la App exclusiva de Radio 3 y en RTVE Play el próximo jueves 19 de octubre a las 18.00h. Presentado por Teo Sánchez.