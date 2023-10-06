Estrenamos 'Sesiones desde la Selva'

La utopía y la distopía son destinos de un futuro que viaja por un camino común, la evolución. En 'Sesiones desde la Selva', el nuevo podcast de Radio 3 Extra, la celebramos combinando ambas probabilidades. Lo hacemos a través de las sesiones exclusivas que artistas nacionales e internacionales de diferentes géneros comparten en la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3.

Sesiones desde la selva Sesiones desde La Selva - Marien Novi rne audio

Productores, DJs o mensajeros de emociones se convierten en el mensaje y lo comparten. 'Sesiones desde la Selva' es un contenido exclusivo de Radio 3 Extra que podrás disfrutar todos los sábados en la web y la app de Radio 3.

Con de diseño gráfico de Felipe Ibáñez y el talento de los mejores djs del planeta. Un programa dirigido por dos de los grandes nombres de la escena musical electrónica, Isabel Díaz y Pedro Blázquez.