Radio 3 en el 20º aniversario del Festival de Cine Curtocircuíto
- Viernes 6 de octubre a las 16.00h desde la Plaza de Cervantes de Santiago de Compostela
- Con Niño de Elche, Elena López Riera, Elena Martín Gimeno, Ion de Sosa o Anneke Necro
Generación Ya se desplaza hasta Santiago de Compostela para celebrar la 20ª edición del Festival Internacional de Cine Curtocircuíto. Un evento interdisciplinar que, manteniendo el cine como eje, abarca en su programación otras disciplinas tales como la fotografía, el arte sonoro, la etnografía, la música o la literatura.
Este viernes 6 de octubre, desde la Plaza de Cervantes, de 16.00h a 18.00h, estaremos con algunos de los protagonistas de esta edición. Pasarán por los micrófonos de Radio 3 artistas como Niño de Elche, las cineastas Elena López Riera, Elena Martín Gimeno o Ion de Sosa, la directora y performer de cine explícito y Dominatrix profesional Anneke Necro y muchas más sorpresas.
Este viernes 6 a las 16.00h, te contamos todo desde el Festival Curtocircuíto, solo en Radio 3.