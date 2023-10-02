Fluido rosa en el Festival de Arquitectura Urbana de Donostia
Fluido rosa estará en el TAC, el Festival de Arquitectura Urbana de Donostia, con motivo de la inauguración del pabellón Lost Forest, creado por los arquitectos Julia Ruiz-Cabello Subiela y Santiago del Äguila.
La segunda edición de TAC 2023, propone unir la arquitectura contemporánea y la creatividad con el espacio público mediante el acercamiento al talento joven.
La realización del programa de Radio 3, Fluido Rosa, forma parte de las actividades que se van a desarrollar hasta finales de noviembre en el pabellón situado en la explanada de Sagüés de la capital donostiarra. La cita será el 11 de octubre a partir de las 17 h, con la participación de los proyectos sonoros de: Rrucculla, Zabala y Verde Prato.
Acceso gratuito hasta completar aforo.