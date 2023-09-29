'Spanish Noir', un podcast sobre Cine negro y Jazz
- Presentado por Dani Nel·lo y Mery Cuesta, 'Spanish Noir' estará disponible todos los sábados en Radio 3 Extra, solo en la web y la app de Radio 3.
Radio 3 Extra estrena 'Spanish Noir', un nuevo podcast que se incorpora a la oferta de la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3. Spanish Noir es una mirada desde el siglo XXI a las atmósferas y a las estéticas sonoras del cine negro español de los años 50 y 60.
Ya puedes escuchar el primer capítulo titulado 'El Salario del Crimen' centrado en la película 'Policías corruptos y corralas', un film de Julio Buchs de 1964 con el que el programa se sumerge en el fenómeno del cine de delincuencia español de los 50 y 60.
El cine delincuente como documento sociológico
Cada semana, a partir de una película, desbordamos el contexto de nuestro cine y viajamos a Italia, Francia o Estados Unidos para escuchar músicas relacionadas con las atmósferas negras de ayer y de hoy, con especial atención a la música moderna y al jazz. Spanish Noir pone en valor el universo del cine delincuente como documento sociológico y producto fascinante de la cultura popular.
Presentado por Dani Nel·lo y Mery Cuesta, 'Spanish Noir' estará disponible todos los sábados en Radio 3 Extra, solo en la web y la app de Radio 3.