'Spanish Noir', un podcast sobre Cine negro y Jazz

Radio 3 Extra estrena 'Spanish Noir', un nuevo podcast que se incorpora a la oferta de la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3. Spanish Noir es una mirada desde el siglo XXI a las atmósferas y a las estéticas sonoras del cine negro español de los años 50 y 60.

Ya puedes escuchar el primer capítulo titulado 'El Salario del Crimen' centrado en la película 'Policías corruptos y corralas', un film de Julio Buchs de 1964 con el que el programa se sumerge en el fenómeno del cine de delincuencia español de los 50 y 60.

Spanish Noir Spanish Noir - El salario del crimen - 28/09/2023 Estrenamos Spanish Noir con esta película que nos permite sumergirnos en el cine noir español rne audio