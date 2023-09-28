Especial Elefantes en Casa de América con Fernando Trueba

El martes 3 de octubre, a las 3 de la tarde, te esperamos en Casa de América de Madrid, en una edición especial de 'Cuando los elefantes sueñan con la música' en la que hablaremos con Fernando Trueba de su película 'Dispararon al pianista', que se estrena en cines el día 6 de octubre.

'Dispararon al pianista' es un proyecto que ha obsesionado al cineasta durante más de 15 años: desde que compró por curiosidad en una tienda de Salvador de Bahía un disco de Tenório Jr., su único disco, y, queriendo saber más de aquel pianista brasileño de samba jazz, desconocido para él, descubrió que había desaparecido una noche de 1976 en Buenos Aires, donde estaba acompañando al poeta Vinicius de Moraes, y empezó a investigar...

Te esperamos el martes 3 de octubre en Casa de América de Madrid para descubrir todos los detalles de este proyecto. La entrada será libre hasta completar aforo.