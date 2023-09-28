El BAM en Radio 3

Barcelona Acció Musical, el BAM, es uno de los festivales referentes de la escena músical. Se celebra cada año con motivo de las Fiestas de la Mercè de la Ciudad Condal y Radio 3 como siempre te cuenta lo mejor de lo que ocure en sus escenarios.

El festival se desarrolló entre los días 22 al 25 de septiembre como un gran escaparate de la música emergente del panorama musical en cuatro escenarios de Barcelona: el Moll de la Fusta, la rambla del Raval, la plaza Reial y la Antigua Fábrica Estrella Damm. Kiev ha sido la ciudad invitada, dando visibilidad a la escena musical ucraniana.

Podremos escuchar la música que interpretaron bandas como Baiuca, Simona, Divide and Dissolve, Alyona Alyona, Voodoo Club, Flamenco Queer, La Cebolla o Maestro Espada, entre otros. Proclamando la diversidad musical y la intensidad creativa contemporánea.

Presentado por Consol Saez.