'Generación Ya' desde el Festival Puwerty 2023

El Festival Puwerty de La Casa Encendida de Madrid reivindica y celebra la creatividad más joven. Un encuentro interdisciplinar que cuenta en su programación con creadores y artistas menores de 26 años.

Puwerty se celebrará los días 29 y 30 de septiembre. Para inaugurar el festival, de 16:00h a 18:00h, Generación Ya se desplazará hasta el centro cultural para charlar con lxs comisarixs del evento y con algunxs de sus protagonistas, como Berta Prieto y Belén Barenys, creadoras de la serie Autodefensa, los artistas Iuky, Krissia y From, que nos ofrecerán su música en directo durante el programa, y muchas sorpresas más.

Entrada libre hasta completar aforo. Especial Generación Ya desde el Festival Puwerty, este viernes 29 de septiembre de 16.00h a 18.00h en Radio 3.