Adiós Amores y La Élite completan el cartel del Festival·B

Festival·B completa su cartel para su edición en 2023 con los nombres de Adiós Amores y La Élite, dos de las bandas que actuarán en la novena edición del festival barcelonés, que tendrá lugar en el Parc del Fòrum los días 29 y 30 de septiembre.

Adiós Amores y La Élite se unen a un cartel en el que ya figuraban Los Planetas, HOKE & Louis Amoeba, Israel Fernández junto a Diego del Morao, Leïti, Parkineos, Alizzz, Carolina Durante, Rojuu, Yung Beef, Albany, Juicy BAE, Gloosito, Ben Yart, Jarfaiter, Cariño, Mujeres, Depresión Sonora, La Plazuela, Irenegarry, Judeline, Brava, Gazzi o Yung Prado.

El Festival·B propone así un cartel caracterizado por la diversidad y la apuesta por el talento joven. Para su novena edición, el festival barcelonés prepara una programación cargada de actualidad, emergencia y frescura que va desde el sonido de guitarras hasta la electrónica pasando por los géneros urbanos.

Los días 29 y 30 de septiembre, vuelve a sonar el talento joven en Barcelona. Los días 29 y 30, vuelve el Festival·B.