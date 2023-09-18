El Rocanrola celebra su segunda edición en Alicante

El festival concentrará a más de 65.000 asistentes en tres días, del 5 al 7 de octubre, en un evento que rendirá homenaje con mayúsculas a la cultura hip hop en todas sus formas y manifestaciones artísticas.

El festival Rocanrola ofrecerá las actuaciones de más de cincuenta artistas de primer nivel del panorama rap nacional, junto a una programación muy completa que englobará arte urbano, exhibiciones deportivas, actividades al aire libre, baile, freestyle y mucho más.

El cartel de esta segunda edición del festival Rocancola está formado por grandes figuras nacionales del género como Natos y Waor, SFDK, Ayax y Prok, Fernandocosta, Delaossa, Mala Rodríguez, Toteking, Nach, Recycled J, Fyahbwoy, El Chojin, Sho-hai, Sharif, Foyone, Hard GZ, ZPU, Langui, Kaze o Shotta, entre muchos otros, y el invitado estadounidense Lil Pump.