Radio 3 en el Museo Vostell Malpartida

Cuando Wolf Vostell, uno de los artistas alemanes más interesantes de la posguerra, conoció, junto a su mujer Mercedes Guardado, Los Barruecos y Malpartida de Cáceres, concibió la idea de fundar un museo de arte contemporáneo en tan extraordinario enclave. Lo consiguió en octubre de 1976. Desde esa fecha, el museo se convirtió en una de las exposiciones permanentes más deliciosas del indómito y atrevido Movimiento Fluxus.

En 2023 se está desarrollando la vigésimo quinta edición del Ciclo de Música Comtemporánea en el museo, organizado por el CNDM (Centro Nacional de Difusión Musical) y ‘Que parezca un accidente’ va a hacer un especial en directo desde allí, con intervención de diversos artistas y músicos como Margarida Garcia y Sarah Rasines.

Será el jueves 21 de septiembre a partir de las 22 horas, con entrada libre hasta completar aforo, que será limitado.