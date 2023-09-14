Radio 3 te invita a conocer y escuchar en exclusiva el nuevo disco de Steven Wilson
- Invitamos a 30 oyentes a descubrir el disco The Harmony Codex junto al propio artista
- Participa antes del martes 19 a las 12.00h para concursar y poder conocer a Steven Wilson
Radio 3 invita a 30 oyentes a escuchar en exclusiva el adelanto del último disco de Steven Wilson. Será el próximo 20 de septiembre a partir de las 12h en los cines Ocine Caleido Urban de Madrid.
Radio 3 te invita a disfrutar de una experiencia única que podrás vivir gracias a la tecnología Dolby Atmos en la que, además de disfrutar de una escucha inmersiva en los cines Ocine Caleido Urban de Madrid, podrás conocer a Steven Wilson y preguntarle lo que quieras sobre su esperado último álbum.
Steven Wilson, de Porcupine Tree a The Harmony Codex
Steven Wilson es el músico y productor británico conocido por ser el fundador, vocalista y guitarrista principal de la banda de rock progresivo Porcupine Tree.
Además de cultivar desde el año 2008 su carrera en solitario, ha colaborado con bandas como Orphaned Land, Ophet o Anathema.
Ahora decide ampliar su discografía con una propuesta con nombre y firma propia, The Harmony Codex, LP que verá la luz el próximo 29 de septiembre.
Participa y conoce a Steven Wilson
Para poder asistir al encuentro sólo tienes que escribirnos a participaradio3@rtve.es para decirnos el nombre de uno de los tres singles adelanto de The Harmony Codex. Entre los participantes adjudicaremos 15 entradas dobles.
Puedes participar hasta el próximo martes 19 de septiembre a las 12h. ¡Revisa tu correo electrónico para averiguar si eres la persona ganadora!
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