Rodrigo Cuevas presenta las canciones de su nuevo álbum, 'Manual de romería'
- Viernes 22 de septiembre a las 18.00h en directo en videostreaming desde la localidad asturiana de Piloña
Rodrigo Cuevas es único. Un artista y agitador que une, como nadie, folclore, música y actitud contemporáneas.
Con una personalidad y una propuesta excepcional, la energía, la emoción y la dedicación de Rodrigo Cuevas orbitan ahora desde una visión mucho más local y, a la vez, universal. Desde el concejo de Piloña, en Asturias, hacia el resto del planeta.
La música de Rodrigo Cuevas también está dotada del humor, la crítica y la ironía ácida que puedes encontrar en Manual de romería, su nuevo disco. Compromiso y sensualidad unidos de una forma personal e inspiradora. Una propuesta libre de prejuicios; extrovertida, alegre y bailable.
Rodrigo Cuevas en concierto desde Piloña, en Asturias
El viernes 22 de septiembre a las 18.00h te proponemos escuchar en directo las nuevas canciones de Rodrigo Cuevas desde un lugar muy especial: la misma aldea en la que construye su imaginario vital y artístico. Desde amcBocanegra, en Piloña (Asturias), emitiremos este especial que podrás ver en videostreaming en la web de Radio 3 y la app exclusiva de Radio 3. También en RTVE Play.
Con motivo de la publicación de su nuevo disco, Manual de romería, os invitamos a descubrir todos los motivos que hacen de Rodrigo Cuevas un artista muy especial, y os invitamos a hacerlo además desde el mismo entorno en el que crea su música.
Sigue este especial con Rodrigo Cuevas en Radio 3 Extra y en videostreaming el viernes 22 de septiembre entre las 18.00h y las 19.00h. Presentado por Irene Valiente.