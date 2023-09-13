Rodrigo Cuevas presenta las canciones de su nuevo álbum, 'Manual de romería'

Rodrigo Cuevas es único. Un artista y agitador que une, como nadie, folclore, música y actitud contemporáneas.

Con una personalidad y una propuesta excepcional, la energía, la emoción y la dedicación de Rodrigo Cuevas orbitan ahora desde una visión mucho más local y, a la vez, universal. Desde el concejo de Piloña, en Asturias, hacia el resto del planeta.

La música de Rodrigo Cuevas también está dotada del humor, la crítica y la ironía ácida que puedes encontrar en Manual de romería, su nuevo disco. Compromiso y sensualidad unidos de una forma personal e inspiradora. Una propuesta libre de prejuicios; extrovertida, alegre y bailable.