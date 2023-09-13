Nueva convocatoria Girando por salas #GPS14

El Circuito Estatal de Músicas Populares Girando Por Salas (GPS), después de trece exitosas ediciones por las que han pasado 480 bandas, lanza su decimocuarta convocatoria, #GPS14, con novedades en sus bases. Esta convocatoria estará abierta, para bandas y solistas, desde el lunes 11 (11:00h) hasta el miércoles 27 de septiembre (18:00h) de 2023.

La convocatoria para salas se abrirá a las 11:00h del jueves 28 de septiembre y se cerrará a las 18:00h del lunes 30 de octubre de 2023.

Entre las bandas que han pasado por anteriores ediciones de Girando Por Salas se encuentran Triángulo de Amor Bizarro, Izal, Viva Suecia, Morgan, La MODA, Antonio Lizana, Rufus T Firefly, León Benavente, Varry Brava, Neuman, Novedades Caminha, Rayden, Carlos Sadness, Miss Caffeina, Carmen Boza, Sexy Zebras, Club del Río, Cycle, Dinero, Depedro, Sidecars, El Kanka, Alice Wonder, Los Estanques, Tu Otra Bonita, Veintiuno, Los Mejillones Tigre o Queralt Lahoz, entre muchas otras.

La pasada edición, #GPS13, se cerró con un total de 207 conciertos que recibieron estas ayudas financiadas por INAEM y que llevaron la música en directo a todas las comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Ceuta.

Girando Por Salas es una iniciativa del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) siendo entidad colaboradora la Federación Coordinadora del Circuito de Músicas Populares (FCMP).

El objetivo de GPS es apoyar a artistas emergentes de todos los estilos, tanto solistas como bandas, ofreciendo ayudas para la celebración de conciertos dentro del circuito de salas en todo el territorio español como fomento de la expresión más viva de la música popular. Dichos conciertos se deberán realizar fuera de la Comunidad Autónoma de residencia de cada artista o a un mínimo de 300 km dentro de la misma. Con esto se quiere potenciar a los nuevos talentos musicales y su difusión más allá de su ámbito de influencia natural, así como incentivar la profesionalización de los mismos. Asimismo, los artistas recibirán una ayuda para la producción y promoción discográfica de sus trabajos potenciando con todo ello la producción discográfica y la estabilidad del circuito de salas de música en directo.

Se seleccionarán 22 artistas (bandas y solistas) de entre todas aquellas solicitudes recibidas que cumplan los requisitos y se elaborará un calendario en coordinación con las salas y los artistas seleccionados, con un mínimo de seis conciertos para cada artista, que tendrán lugar entre el 1 de diciembre de 2023 y el 2 de junio de 2024, inclusive. A los/as seleccionados/as se les otorgará, asimismo, una ayuda para la Producción y Promoción Discográficas.

Información e inscripciones (a partir del 11 de septiembre), en la web oficial girandoporsalas.com