Radio 3 te lleva por primera vez al Canela Party
- La cita malagueña se consolida como un plan imprescindible del verano después de una década creciendo
- Escucha un resumen con lo mejor este viernes 15 de septiembre de 21.00h a 23.00h
Casi cuarenta bandas se reunieron en el cartel del Canela Party 2023. Un encuentro con lo más selecto y granado del panorama nacional e internacional para el deleite de un público que es un protagonista imprescindible para el festival de Torremolinos. Especialmente en la jornada del sábado donde, como es tradición, los asistentes lucieron sus mejores disfraces, una de sus señas de identidad.
A pesar de que, precisamente, el sábado tuvo que pararse el desarrollo natural de los conciertos debido a las inclemencias meteorológicas, el Canela Party 2023 se desarrolló de un modo ejemplar y dando a entender que la música es una pasión para todos los públicos.
Los mejores conciertos de Canela Party 2023
Radio 3 ha sido testigo de la última edición que se celebró entre los días 23 y 26 de agosto y te acerca los mejores conciertos que se vivieron en los escenarios Fistro y Jarl (en homenaje al malagueño ilustre Gregorio Esteban Sánchez Fernández, más conocido como Chiquito de la Calzada).
Este viernes 15 de septiembre abrimos un programa especial entre las 21.00h y las 23.00h (hora peninsular) para recordar las actuaciones de Jonathan Bree, Shame, Porridge Radio, Osees, Nick Waterhouse, Lime Garden y Les Savy Fav. Con los comentarios de Nacho Álvaro.