Radio 3 te lleva por primera vez al Canela Party

Casi cuarenta bandas se reunieron en el cartel del Canela Party 2023. Un encuentro con lo más selecto y granado del panorama nacional e internacional para el deleite de un público que es un protagonista imprescindible para el festival de Torremolinos. Especialmente en la jornada del sábado donde, como es tradición, los asistentes lucieron sus mejores disfraces, una de sus señas de identidad.

A pesar de que, precisamente, el sábado tuvo que pararse el desarrollo natural de los conciertos debido a las inclemencias meteorológicas, el Canela Party 2023 se desarrolló de un modo ejemplar y dando a entender que la música es una pasión para todos los públicos.