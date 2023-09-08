Barcelona acoge este mes de septiembre INSPIRA

La Asociación MIM (Mujeres de la Industria de la Música) celebra este próximo mes de septiembre INSPIRA: Música, orígenes, diversidades y feminismos, el primer Foro Iberoamericano de profesionales de la música.

La cita tendrá lugar en Barcelona, los días 18 y 19 de septiembre, en Fabra i Coats: Fábrica de Creación, un espacio que se convertirá en punto de encuentro de la industria musical en una doble jornada de charlas, sesiones formativas, showcases y networking, protagonizada por mujeres e identidades de género disidentes de ambos lados del Atlántico.

Con foco en las y les trabajadores del sector, tanto en España como en Latinoamérica, INSPIRA busca estrechar lazos cruzando el charco, con una mirada de ida y vuelta, para compartir los pasos a seguir en el futuro más inmediato, a través del debate de ideas y el impulso de leyes y estrategias; y dar voz a profesionales y artistas de distintos países para visibilizar la diferencia, la integración, la desigualdad y la necesidad de cambios.