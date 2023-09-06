Hoy Empieza Todo 2 desde la sede de la SGAE

Hoy Empieza Todo 2 se desplaza a la sede de la SGAE para hacer un programa especial dedicado a la animación española aprovechando la inauguración de la expo "¡Animación!".

Entre las nueve y las once de la mañana hablaremos con un abanico de invitados que son historia viva de este género en nuestro país. Desde los pioneros, como Cruz Delgado -autor de las adaptaciones de "Don Quijote de La Mancha" o " Los Trotamúsicos"- llegando a Guillermo García Carsí -uno de los creadores de Pocoyó-, pasando por Fernando Cortizo, José Luis Ágreda, Carlos Fernández de Vigo, Manuel Cristóbal o Myriam Ballesteros.

Un programa pinturero y animado en el que todos pintamos algo.