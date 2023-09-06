Jueves 7 de septiembre
Hoy Empieza Todo 2 desde la sede de la SGAE
- Este jueves, 7 de septiembre, Hoy Empieza Todo 2 hará el programa desde la sede de la SGAE
- Se inaugura la exposición "¡Animación! Un recorrido por la historia de la televisión y el cine de animación en España"
RADIO 3
Hoy Empieza Todo 2 se desplaza a la sede de la SGAE para hacer un programa especial dedicado a la animación española aprovechando la inauguración de la expo "¡Animación!".
Entre las nueve y las once de la mañana hablaremos con un abanico de invitados que son historia viva de este género en nuestro país. Desde los pioneros, como Cruz Delgado -autor de las adaptaciones de "Don Quijote de La Mancha" o " Los Trotamúsicos"- llegando a Guillermo García Carsí -uno de los creadores de Pocoyó-, pasando por Fernando Cortizo, José Luis Ágreda, Carlos Fernández de Vigo, Manuel Cristóbal o Myriam Ballesteros.
Un programa pinturero y animado en el que todos pintamos algo.