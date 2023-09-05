El Mercat de Música Viva de Vic cumple 35 años

El Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) llega a su 35 edición con proyectos consolidados, con la experiencia y el vínculo con el sector alcanzada

a lo largo de estos años, y a la vez con la inquietud y el entusiasmo del inicio para seguir descubriendo nuevas y mejores formas de trabajar por la música en vivo.

Del 13 al 16 de septiembre, Vic volverá a vibrar con un Mercat lleno de estrenos, artistas internacionales y propuestas artísticas diversas y Singulares, con 59 conciertos de 56 grupos y artistas (46 en la programación profesional y 10 en la programación de festival) y la perspectiva de acoger a más de 900 profesionales de la industria musical.

De los 46 artistas que actuarán en el MMVV Pro Catalan Arts!, 24 (más de la mitad) serán estrenos de disco o de espectáculo en directo, entre los que se incluyen seis coproducciones y el concierto inaugural, a cargo de Marco Mezquida.