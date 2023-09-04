Vive Latino 2023, en Radio 3

Vive Latino nació en 1998 en Ciudad de México convirtiéndose en uno de los festivales pioneros de la escena latinoamericana. Inicialmente enfocado a las músicas llamadas “alternativas”, la cita se transformó pronto en una reunión de grandes nombres con grupos y solistas emergentes, entre los que progresivamente fueron apareciendo más y más artistas llegados de España. Bandas como Amaral, El Columpio Asesino, Vetusta Morla o Dorian (entre muchas otras) empezaron a convertirse en habituales de Vive Latino, actuando el festival como un efectivo puente entre las músicas de nuestro país con Latinoamérica.

Era, por tanto, solo una cuestión de tiempo que terminara llegando una versión “española” del festival y ésta se anunció para 2020 en Zaragoza, pero la pandemia retrasó los planes hasta que el primer Vive Latino Zaragoza se celebró finalmente el año pasado.

Una primera edición que tendrá ya sucesora este fin de semana (viernes y sábado, 8 y 9 de septiembre) en el recinto de la Expo de Zaragoza con un lujoso cartel que, fiel a su tradición, combinará estrellas latinoamericanas como Juanes, Julieta Venegas, Andrés Calamaro, Los Fabulosos Cadillacs, Panteón Rococó o Jorge Drexler con algunos de los grupos y solistas más importantes de nuestro país: de Loquillo a Arde Bogotá, pasando por Lori Meyers, M-Clan, Viva Suecia, Carolina Durante, Muchachito Bombo Infierno o Natalia Lacunza.

Y, también como el año pasado, Radio 3 estará allí, para llevarte en directo desde Zaragoza los mejores conciertos de Vive Latino 2023, comentados por Alex Gara y Gustavo Iglesias. Las citas son el viernes 8 y el sábado 9 de septiembre de las 20h y podrás seguirlos también a través de la web y el app de Radio 3.