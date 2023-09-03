Activa el modo Radio 3

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- Nueva temporada en Radio 3 y Radio 3 Extra con nuevas voces y formatos
- Con Rayden, un nuevo Hoy empieza todo 1 y la incorporación de Aníbal Gómez
Todo no es igual. Radio 3 es un medio único. El único volcado enteramente con la cultura. Fomentando la creatividad. Activando la innovación en un mundo cambiante que no se detiene. Dedicado a la música de calidad como nadie, con pasión. Con la prescripción de los mejores especialistas.
La única emisora con una programación que incluye pop, rock duro, flamenco, música electrónica, indie, música experimental, folk, soul, músicas orientales, hip hop, música alternativas, jazz, ritmos urbanos, grupos emergentes... La única, fomentando la diversidad, desafiando al algoritmo.
Con programas de ecología, literatura, cine, cómics, artes escénicas, artes plásticas, danza... innovando con nuevas tecnologías, desarrollando nuevas narrativas y ocupando espacios públicos para la cultura joven y contemporánea.
Novedades en Radio 3
Esta temporada estrenamos un nuevo Hoy empieza todo para arrancar el día. Femenino y joven. Audaz y comprometido. Un programa para este tiempo, la segunda década del siglo XXI. Para un momento mutante que nos reclama que cada mañana nos vengamos arriba con música, cultura y actualidad. La dosis que necesitas para arrancar de la mejor manera.
En el fin de semana, más estrenos con la incorporación de Rayden para un programa diferente a todo lo que has oído antes: La flor en el hormigón, una metáfora perfecta de la utopía en la que creemos.
Y el sábado noche, un nuevo concepto de radio, Patillismo Ilustrado, donde confluirán el rock y la cultura joven.
Radio 3 Extra
Estrenamos el podcast de Aníbal Gómez, Calla que te cuente, con la trasgresión como argumento y acción en nuestro contenedor audiovisual exclusivo para la app y la web.
También te pronemos Artículo 3, un programa en el que queremos disfrutar de todas las lenguas oficiales del Estado. Y habrá nuevos espacios dedicados al cine negro y el jazz español, otro dedicado a los Djs del país y también La impro de Radio3 Extra, un programa de poesía, batallas de rap y música en vivo.
Esta temporada tenemos muchas novedades y programas especiales de Radio 3 y Radio 3 Extra. Prepárate. Activa el modo Radio 3.