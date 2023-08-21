El 30º aniversario de Pirineos Sur, solo en Radio 3
- Este viernes 25 de agosto a las 23.00h, un resumen del festival
- Con la música de Ludovico Einaudi, Dubioza Project, Luz Casal o Kraftwerk
Este viernes 25 de agosto a las 23.00h, Radio 3 te ofrece un programa especial Pirineos Sur con un resumen de su 30º aniversario.
Durante dos horas escucharemos fragmentos de los conciertos de Conociendo Rusia, Ludovico Einaudi, Dubioza Project, KoKoKo, Luz Casal y Kraftwerk.
Además, también tendremos, como es habitual cada año, el balance final del Director de Pirineos Sur, Chema Fernández, su Director Artístico Joaquín Domínguez y por supuesto algún invitado sorpresa más…
Pirineos Sur: la historia de un festival único
Hace 30 años la Diputación de Huesca ponía en marcha el Festival Pirineos Sur, un punto de encuentro entre continentes, culturas y sonidos, que ofrecía la oportunidad de escuchar sonidos de otras culturas, con su enclave natural único, situado en el pirineo oscense, en el Valle de Tena y con su escenario flotante sobre el lago de Lanuza. Pirineos Sur potencia el turismo cultural de la provincia de Huesca y ofrece una oferta de ocio única.
Pirineos Sur: 30º aniversario
Para celebrar este cumpleaños tan especial, por el escenario se Lanuza se han pasado nombres que ya habíamos visto en ocasiones anteriores en Pirineos Sur y que emocionaron al público al volver a “pisar el lago”.
Inolvidables las noches de los conciertos de Rubén Blades, Bomba Estéreo, Ludovico Einaudi, Salif Keita o Luz Casal, que inauguró la primera edición de Pirineos Sur llegando al escenario en un velero, igual que hizo este 23 de julio. Y, por supuesto, una de las apuestas más arriesgadas hasta la fecha de Pirineos Sur, los alemanes Kraftwerk con su impresionante espectáculo A/V flotando sobre el lago y reverberado a través de la montaña; un concierto único, una experiencia arrolladora.
Vive tú también Pirineos Sur, en Radio 3, este viernes 25 de agosto a partir de las 23.00h. Presentando por Elena Gómez.