El 30º aniversario de Pirineos Sur, solo en Radio 3

Este viernes 25 de agosto a las 23.00h, Radio 3 te ofrece un programa especial Pirineos Sur con un resumen de su 30º aniversario.

Durante dos horas escucharemos fragmentos de los conciertos de Conociendo Rusia, Ludovico Einaudi, Dubioza Project, KoKoKo, Luz Casal y Kraftwerk.

Además, también tendremos, como es habitual cada año, el balance final del Director de Pirineos Sur, Chema Fernández, su Director Artístico Joaquín Domínguez y por supuesto algún invitado sorpresa más…

Pirineos Sur: la historia de un festival único Hace 30 años la Diputación de Huesca ponía en marcha el Festival Pirineos Sur, un punto de encuentro entre continentes, culturas y sonidos, que ofrecía la oportunidad de escuchar sonidos de otras culturas, con su enclave natural único, situado en el pirineo oscense, en el Valle de Tena y con su escenario flotante sobre el lago de Lanuza. Pirineos Sur potencia el turismo cultural de la provincia de Huesca y ofrece una oferta de ocio única.