Lo mejor del 15º Imagina Funk, en Radio 3

Radio 3 te ofrece un especial con los mejores conciertos de la 15ª edición del festival Imagina Funk.

El martes 22 de agosto de 21.00h a 23.00h, podrás escuchar la vuelta al ruedo de los gaditanos The Agapornis, que presentaron entusiasmados su cuarto álbum en la que ha sido ya su tercera participación en el Imagina.

Desde La Casa de África, podrás escuchar el Afro-Pop y Afro-Soul luminoso y esperanzador de Ruth Mahogany & ARB Music Band.

Te ofreceremos también más de media hora del descomunal concierto de un imprescindible del festival con su más ambicioso proyecto hasta la fecha: Julián Maeso Organ Sextet, Jazz-Funk instrumental muy groovy, con Alberto Anaut a la guitarra y Tom Frisco al vibráfono.

Terminaremos el resumen con la elegancia del cantante británico de Neo-Soul Omar y su potente banda de Jazz, los QCBA, y una soberbia versión del "Pusherman" de Curtis Mayfield como broche final de este resumen especial del Imagina Funk, Take 15.