El XXV Festival de Jazz de San Javier, en Radio 3
- Los domingos de este mes de agosto, en el horario del programa Jazz es finde (22.00h a 0.00h)
- Con los conciertos de Dianne Reeves, Samara Joy, Musica Nuda, Alfredo Rodríguez o Antonio Serrano
Los domingos de este mes de agosto, edición especial de dos horas, de 22.00h a 00.00h, de Jazz es finde el programa de jazz de Radio 3.
Los mejores momentos del reciente XXV Festival Internacional de Jazz de San Javier, dedicado a la memoria de los músicos Joey DeFrancesco, Ramsey Lewis y Wayne Shorter, con los conciertos, en el Auditorio Municipal Parque Almansa, del trío del pianista cubano Alfredo Rodríguez, apadrinado por el mismísimo Quincy Jones, y del cuarteto de nuestro armonicista más brillante, Antonio Serrano, digno heredero del legendario Toots Thielemans y presencia habitual en San Javier al frente de diversos proyectos.
Ellos son los protagonistas del primero de estos especiales en los que podremos disfrutar con la joven revelación del jazz vocal que es, con solo 23 años, Samara Joy, y con una de las últimas grandes damas del género, Dianne Reeves; con los italianos Petra Magoni (voz) y Ferruccio Spinetti (contrabajo), que celebran dos decenios de su dúo Musica Nuda acompañados, por primera vez sobre un escenario, por el pianista gaditano Chano Domínguez, y con el quinteto de uno de los más prestigiosos músicos del jazz hecho en Europa, el trompetista sardo Paolo Fresu, que ha participado en unos 350 discos -más de 80 como líder-.
Y también con el violonchelista francés, afincado en Valencia, Matthieu Saglio, cuyo concierto de hace dos años quedó registrado en el CD Live in San Javier 2021 y que ha presentado en esta ocasión su disco Voices con invitados como la cantante Natacha Atlas.
Los domingos de este mes de agosto, en horario de Jazz es finde (22.00h a 00.00h), lo mejor del Festival de Jazz de San Javier en Radio 3.