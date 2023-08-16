Vuelve Cala Mijas, vuelve el verano infinito

El festival Cala Mijas celebrará su segunda edición en 2023. Los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre la música volverá a sonar en directo en Mijas, localidad ubicada en la Costa del Sol. La programación incluye tres noches de música en directo con Arcade Fire, The Strokes y Florence & The Machine como principales cabezas de cartel.

El cartel incluye muchas más bandas internacionales entre las que se encuentran Foals, Metronomy, Siouxsie, Idles, M83, Arca, The Blaze o José González interpretando al completo el disco Veneer.

Entre los nombres nacionales destacados, se subirán al escenario de Cala Mijas grupos de la talla de Lori Meyers, Delaporte, Amaia, Cupido, Cariño, Yung Prado o Judeline.

Después de una primera edición en la que Cala Mijas recibió a más de 100.000 asistentes, el festival ultima ya la preparación de su segunda edición en la localidad costasoleña de Mijas, en la provincia de Málaga.

Cartel del festival Cala Mijas 2023rne