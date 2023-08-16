Vuelve Cala Mijas, vuelve el verano infinito
- Arcade Fire, The Strokes y Florence & The Machines, principales cabezas de cartel
- Cala Mijas se celebrará los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre en la Costa del Sol
El festival Cala Mijas celebrará su segunda edición en 2023. Los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre la música volverá a sonar en directo en Mijas, localidad ubicada en la Costa del Sol. La programación incluye tres noches de música en directo con Arcade Fire, The Strokes y Florence & The Machine como principales cabezas de cartel.
El cartel incluye muchas más bandas internacionales entre las que se encuentran Foals, Metronomy, Siouxsie, Idles, M83, Arca, The Blaze o José González interpretando al completo el disco Veneer.
Entre los nombres nacionales destacados, se subirán al escenario de Cala Mijas grupos de la talla de Lori Meyers, Delaporte, Amaia, Cupido, Cariño, Yung Prado o Judeline.
Después de una primera edición en la que Cala Mijas recibió a más de 100.000 asistentes, el festival ultima ya la preparación de su segunda edición en la localidad costasoleña de Mijas, en la provincia de Málaga.
Cala Mijas, un festival con objetivos
Entre los objetivos de Cala Mijas está el construir una comunidad concienciada y comprometida con el cuidado y conservación de la Costa del Sol.
Para ello, la dirección del festival asegura que se garantizará la economía circular mediante contratación km0, reutilización de materiales y gestión de residuos y se seguirá apostando por la movilidad sostenible mediante autobuses lanzadera para facilitar el acceso y salida de los asistentes.
Además, Cala Mijas continuará sus alianzas con diferentes organizaciones para fomentar el desarrollo de personas en riesgo de exclusión y poner en valor y recuperar la Zona de Especial Conservación (ZEC) de Calahonda en Mijas.