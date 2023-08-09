Rototom Sunsplash 2023 en directo en Radio 3

Un año más, Radio 3 te lleva al RototomSunsplash 2023 con una programación especial donde podrás participar de los conciertos más interesantes que aglutina esta cita.

Desde Benicassim, con amor y reggae. La música jamaicana sale al encuentro de los oídos más inquietos para trasladarnos a un oasis donde los ritmos sincopados marcan la dinámica de los escenarios. Un encuentro que traspasa lo meramente musical y donde Radio 3 será otro ingrediente imprescindible para completar esta fiesta.