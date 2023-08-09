Rototom Sunsplash 2023 en directo en Radio 3
- 18, 19 y 20 de agosto, entre las 22.00h de la noche y las 2.00h de la madrugada
- Con los conciertos de Willi Williams & Linval Thompson, Queen Omega o Yemi Alade
Un año más, Radio 3 te lleva al RototomSunsplash 2023 con una programación especial donde podrás participar de los conciertos más interesantes que aglutina esta cita.
Desde Benicassim, con amor y reggae. La música jamaicana sale al encuentro de los oídos más inquietos para trasladarnos a un oasis donde los ritmos sincopados marcan la dinámica de los escenarios. Un encuentro que traspasa lo meramente musical y donde Radio 3 será otro ingrediente imprescindible para completar esta fiesta.
Música jamaicana en Radio 3
Los próximos 18, 19 y 20 de agosto, entre las 22.00h de la noche y las 2.00h de la madrugada, vamos a contarte las mejores actuaciones de un cartel alimentado por un sinfín de nombres nacionales e internacionales que ponen de manifiesto el buen estado de salud del que goza una música que se encuentra en constante evolución, aunque no olvida sus raíces espirituales, festivas y sociales.
Entre los conciertos que podrás disfrutar a través de la emisión en FM, la web y la aplicación exclusiva de Radio 3, destacan los que ofrecerán nombres veteranos, como los de Willi Williams & Linval Thompson o Queen Omega, que conviven con talentos de factura nueva, como Yemi Alade. Y todo ello sazonado con los comentarios de José Manuel Sebastián y Nacho Álvaro.