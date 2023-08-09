Radio 3 en el Festival Etnosur, la propuesta sonora que da la vuelta al mundo

Radio 3 te trae un especial con los mejores momentos del festival Etnosur este martes 15 de agosto de 21:00h a 23:00h. Una recopilación de los conciertos más destacados que tuvieron lugar en la 26º edición del evento.

Podremos disfrutar de una propuesta sonora que da la vuelta al mundo, pasando por el continente africano, Asia, Latinoamérica y cómo no, España.

Miles de personas pudieron disfrutar en directo la diversidad de ritmos que ofreció el festival Etnosur, que tuvo lugar en Alcalá la Real, Jaén, del 13 al 16 de julio.